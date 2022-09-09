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5 часов назад

Илон Маск предложил подключить айфоны к его спутникам

Елена Прошина

Илон Маск заявил о том, что ведёт переговоры с Apple. Их цель – подключение новых моделей iPhone к спутникам Starlink, которые принадлежат SpaceX. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Илон Маск предложил подключить айфоны к его спутникам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Илона Маска, экстренные вызовы нового поколения iPhone будут эффективнее, если адаптировать смартфон к космическим сигналам, «а не запускать эмулятор вышки сотовой связи в системе Starlink».

«У нас было несколько многообещающих бесед с Apple о подключении Starlink. Команда iPhone показала себя как умный коллектив. Конечно, спутниковая связь с iPhone будет работать ещё лучше, если программное и аппаратное обеспечение смартфона адаптируется к космическим сигналам», – рассказал миллиардер в своих социальных сетях.

Инсайдер рассказал о будущих iPhone

Он также добавил, что пользователи только выиграют, если смартфоны будут использовать для экстренных вызовов спутниковый интернет, а не только вышки других операторов и передатчики Starlink.

Ранее стало известно, что Илон Маск отложил покупку Twitter из-за запланированной речи президента России Владимира Путина.

Наука и техника,Илон Маск,Владимир Путин,SpaceX,Apple,
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