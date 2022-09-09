Илон Маск предложил подключить айфоны к его спутникам

«У нас было несколько многообещающих бесед с Apple о подключении Starlink. Команда iPhone показала себя как умный коллектив. Конечно, спутниковая связь с iPhone будет работать ещё лучше, если программное и аппаратное обеспечение смартфона адаптируется к космическим сигналам», – рассказал миллиардер в своих социальных сетях.