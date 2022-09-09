Отказ от сим-карт в iPhone назвали катастрофой

Специалисты агентства GlobalData рассказали о последствиях выхода смартфонов Apple без слота для сим-карты. Об этом сообщается на сайте фирмы.

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По словам представителя GlobalData Эммы Мор-Макклун, отказ Apple от физических сим-карт обернется катастрофой для многих операторов связи. Специалист отметила, что большая часть провайдеров еще не готова к тому, чтобы предоставлять свои услуги исключительно виртуальным образом.

Однако Мор-Макклун назвала данное решение Apple не только опасным для операторов, но и в некотором роде прорывным. «Операторам придется иметь дело с iPhone 14, который работает только с eSIM, — нравится им это или нет», — подчеркнула специалист. По словам представителя GlobalData, провайдерам — в том числе за пределами США — придется оперативно подготовиться к появлению большего количества телефонов с eSIM.

В отчете говорится, что постепенный отказ от классических сим-карт упростит смену операторов и позволит потребителям больше экспериментировать с тарифами. Также аналитик агентства предсказала, что в будущем Apple сможет запустить собственный тариф связи и обойтись без традиционных провайдеров.