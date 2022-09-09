Раскрыты системные требования Android 13

В сети раскрыли системные требования операционной системы Android 13. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Журналисты медиа сослались на программиста Джейсона Бейтона, который заявил в своем Twitter, что Google обновила требования к установке актуальной Android. Согласно обновленной политике Google Mobile Services (GMS), для установки ОС будет необходимо не менее 2 гигабайт оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. Релиз Android 13 состоялся в середине августа.

По словам Бейтона, требования являются очень строгими. Так, если конкретное устройство не будет соответствовать рекомендациям, то установить на него ОС не получится. В этом случае аппарат можно будет обновить максимум до Android 12.

Журналисты отметили, что Google регулярно принимает более строгие требования к установке своей ОС. Так, после выхода Android 11 стало известно, что операционная система не может быть установлена на смартфоны, которые имеют менее 512 мегабайт оперативной памяти.