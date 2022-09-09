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7 часов назад

В Грузии обнаружили зуб древнего человека возрастом 1,8 млн лет

Газета.Ru

В южной части Грузии обнаружены останки древнего человека и его орудия труда. Об этом сообщила мэрия Дманисского муниципалитета.

В Грузии обнаружили зуб древнего человека возрастом 1,8 млн лет
Фото: Oksana Maslak/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Oksana Maslak/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Археологи в Дманиси обнаружили изготовленные древнейшими обитателями Евразии орудия труда, которые датируются 1,8 млн лет. Кроме того, международная археологическая экспедиция обнаружила в почвенных слоях, датированных 1,8 млн лет, зуб нижней челюсти homo, четвертый премоляр», — сообщают чиновники.

Археологическая находка, сделанная в селе Орозмани, подтверждает, что в древности это место населяли люди. Кроме того, это самое древнее обнаруженное место обитания homo за пределами Африки. Стоит отметить, что человек разумный сформировался всего лишь 300 тысяч лет назад, и потому зуб принадлежал представителю предкового вида или боковой ветви. Так, в 2021 году в Орозмани уже находили останки Homo erectus.

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