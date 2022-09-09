«Хаббл» обнаружил спиральные  «звёзды» в Малом Магеллановом Облаке

Астрономы обнаружили молодые звёзды, которые движутся по спирали в центр звездного скопления NGC 346, расположенного в Малом Магеллановом Облаке.

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Малое Магелланово Облако имеет более простой химический состав, чем Млечный Путь, что делает его похожим на галактики, существовавшие в более молодой Вселенной, когда тяжелых элементов было не так много. Из-за этого звезды в Малом Магеллановом Облаке горят сильнее, и их топливо заканчивается быстрее, чем у звезд нашего Млечного Пути.

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Хотя Малое Магелланово Облако находится на расстоянии 200000 световых лет от нас, оно является одним из наших ближайших галактических соседей.

Диаметр скопления NGC 346 равен 150 световым годам, масса скопления - около 50000 масс Солнц. Его интригующая форма и быстрый темп звездообразования озадачили астрономов.

Исследователи определили направление движения звёзд в NGC 346 двумя различными способами. Используя «Хаббл», ученые измерили изменения позиций звёзд за 11 лет. В этой области звёзды движутся со средней скоростью 3219 км/ч. А значит, за 11 лет они переместились на 322 миллиона километров. Это примерно в 2 раза больше расстояния между Солнцем и Землей.

Но это скопление относительно далеко, внутри соседней галактики. Это означает, что величина наблюдаемого движения очень мала, и поэтому ее трудно измерить. Точные наблюдения были возможны только благодаря высокой чувствительности «Хаббла».

С помощью прибора Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) «Очень большого телескопа» ученые измерили лучевую скорость звёзд в центральной области скопления.

«Что действительно удивительно, так это то, что мы использовали два совершенно разных метода с разными возможностями и пришли к одному и тому же выводу, независимо друг от друга», - сообщили исследователи. - «С «Хаббл» вы можете видеть звезды, но с MUSE мы также можем видеть движение газа в третьем измерении, и наблюдения подтверждают теорию, что все движется внутрь».

Полученные данные подтверждают, что движение в скоплении осуществляется по спирали. Исследователи отмечают, что спиральная форма влияет на процессы звездообразования в скоплении.

«Спираль - это действительно хороший, естественный способ подпитки звездообразования извне к центру скопления», - объяснили ученые. - «Это самый эффективный способ, при котором звезды и газ, подпитывающие дальнейшее звездообразование, могут двигаться к центру».

Половина данных «Хаббла» для этого исследования NGC 346 является архивной. Первые наблюдения были сделаны 11 лет назад. Они были недавно повторены, чтобы проследить движение звезд во времени. Учитывая долговечность телескопа, архив данных «Хаббла» в настоящее время содержит более 32 лет астрономических данных, которые служат источником бесценных долгосрочных исследований.