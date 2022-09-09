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10 часов назад

Убийцы RTX 3060: Intel представила характеристики топовых видеокарт Arc

Мария Иванова

Компания Intel опубликовала подробные технические характеристики Intel Arc — дебютной линейки видеокарт от производителя. На данный момент она насчитывает четыре модели, из которых в продаже пока находится только младшая Arc A380: об оставшихся GPU фирма мало рассказывала.

Убийцы RTX 3060: Intel представила характеристики топовых видеокарт Arc
Фото: IntelIntel

Arc A580 — средний представитель семейства. Эта видеокарта имеет 24 ядер и 8 ГБ видеопамяти при максимальной тактовой частоте 1,7 МГц. Пропускная способность — 512 гигабит в секунду на 256-битной шине. Судя по характеристикам, А580 должна стать альтернативой Nvidia GeForce RTX 3050.

Следующая модель — А750 — составит конкуренцию RTX 3060. 28 ядер, 8 ГБ оперативной памяти, тактовая частота 2050 МГц. Пропускная способность и шина такие же, как на А580.

Наконец, топовый представитель линейки — А770, прямой конкурент RTX 3060 Ti, поставляется в двух вариантах. Оба имеют 32 ядра, тактовую частоту 2100 МГц, 256-битную шину и пропускную способность на 560 гигабит в секунду, но различаются объемом видеопамяти: выбрать можно будет между 8 и 16 ГБ.

Intel собирается выпустить А750 и А770 в этом месяце, тогда как А580 выйдет позднее в этом квартале 2022 года. Официальной информации насчет цен пока нет.

Intel
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