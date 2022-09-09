Жизнь за пределами солнечной системы: 10 самых любопытных экзопланет

Экзопланеты — это планеты, которые существуют за пределами нашей солнечной системы. Их количество превосходит число звезд во всей галактике, и некоторые из них поражают воображение. Журнал Popular Mechanics собрал подборку самых интересных экзопланет за всю историю астрономических наблюдений — мы выбрали главное из текста.

Фото: NASA NASA

Водный мир: TOI-1452b

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» не так давно обнаружил TOI-1452b — экзопланету на расстоянии 100 световых лет от нас, которая является одной из приоритетных целей для атмосферных исследований. Этот гигант на 70% больше Земли и вращается вокруг красного карлика на довольно большой скорости, проходя один оборот по орбите за 11 дней. Плотность TOI-1452b может свидетельствовать о наличии глубокого океана, который составляет 30% от массы планеты.

Планета в форме мяча для регби: WASP-103 b

WASP-103 b — первая планета несферической формы, обнаруженная астрофизиками. Она проносится вокруг своей звезды менее чем за день и приобрела столь необычную форму из-за мощных приливных сил, которые сплющили планету на полюсах. WASP-103 b расположен в созвездии Геркулеса и в два раза превышает размеры Юпитера.

Коричневый карлик: TYC 8998-760-1 b

TYC 8998-760-1 b и его планета-компаньон вращаются вокруг молодой солнцеподобной звезды, чей возраст составляет примерно 17 миллионов лет. Сами по себе планеты тоже должны быть молодыми, еще только зарождающимися: в этом состоянии они излучают сияние, которое можно заметить при помощи телескопов. Эти нюансы делают TYC 8998-760-1 b редким феноменом — обычно звездный свет хотя бы частично загораживает планеты. Более того, есть вероятность, что этот объект является коричневым карликам: несостоявшейся звездой, которая не смогла стать достаточно большой или горячей, чтобы продолжать гореть.

Предмет противоречий: звезда Барнарда

Звезда Барнарда уже более полувека выступает предметом ожесточенных дискуссий: люди в астрономических кругах никак не могут сойтись во мнении, существуют ли вокруг нее планеты. Физик Питер ван де Камп, открывший звезду в 1963 году, утверждал, что планеты есть — но современные наблюдения телескопа «Хаббл» подтверждают, что их нет. По крайней мере, больших.

Первая обнаруженная экзопланета: PSR B1257+12 A

Первая обнаруженная экзопланета также держит рекорд по минимальным размерам. PSR B1257+12 A, вращающаяся вокруг пульсара, ненамного больше среднестатистической луны. Некоторые ученые называют пульсирующие звезды «самыми точными часами во вселенной», но данные о пульсаре близ PSR B1257+12 A выглядели немного странно — благодаря этой нестыковке астрономы и нашли планету.

Первая экзопланета на орбите солнцеподобной звезды: 51 Pegasi b

Хотя 51 Pegasi b была не первой обнаруженной экзопланетой, она стала первой подтвержденной планетой, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды. Этот гигант проходит оборот вокруг своей звезды каждые несколько дней, и после него астрономы нашли множество «горячих Юпитеров» — газовых гигантов на низкой орбите. Более того, в 2015 году атмосферу 51 Pegasi b впервые изучили в видимом спектре: теперь вместо того, чтобы просто наблюдать за силуэтом планеты, мы можем изучать ее фактическую массу и орбитальный наклон по отбликам света.

Старейшая экзопланета: PSR B1620-26 b

Возраст PSR B1620-26 b составляет приблизительно 12,7 миллиардов лет — иными словами, эта экзопланета совсем ненамного моложе самой вселенной. Она одновременно вращается вокруг пульсара и супер-плотного белого карлика, оставшегося после взрыва сверхновой. Две звезды проходят по орбитам друг друга, пока газовый гигант путешествует вокруг гравитационного центра этой пары.

Первые экзопланеты в зоне обитаемости: Gliese 581

Вокруг звезды Gliese 581 находятся четыре сравнительно маленьких планеты, и две из них могут быть обитаемыми. Gliese-581c расположена на внутренней границе зоны, из-за чего ученые подозревают, что планету могла постичь участь Венеры. Gliese-581d же находится на внешней границе. Эта пара стала первыми планетами, найденными в обитаемой зоне какой-либо звезды.

Газовый карлик: Kepler-11 f

Хотя классификация малых экзопланет до сих пор остается под вопросом, астрономы единогласно сходятся во мнении, что Kepler-11 f — это миниатюрный Нептун. Плотность планеты намекает на присутствие примерно той же атмосферы, что и на Сатурне, но сам карлик при этом имеет маленькое скалистое ядро. Благодаря ему в классификации появился отдельный класс газовых карликов — в нашей солнечной системе нет ничего похожего.

Самая похожая на Землю: Kepler-452b