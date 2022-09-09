Жизнь за пределами солнечной системы: 10 самых любопытных экзопланет

Экзопланеты — это планеты, которые существуют за пределами нашей солнечной системы. Их количество превосходит число звезд во всей галактике, и некоторые из них поражают воображение. Журнал Popular Mechanics собрал подборку самых интересных экзопланет за всю историю астрономических наблюдений — мы выбрали главное из текста.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» не так давно обнаружил TOI-1452b — экзопланету на расстоянии 100 световых лет от нас, которая является одной из приоритетных целей для атмосферных исследований. Этот гигант на 70% больше Земли и вращается вокруг красного карлика на довольно большой скорости, проходя один оборот по орбите за 11 дней. Плотность TOI-1452b может свидетельствовать о наличии глубокого океана, который составляет 30% от массы планеты.
WASP-103 b — первая планета несферической формы, обнаруженная астрофизиками. Она проносится вокруг своей звезды менее чем за день и приобрела столь необычную форму из-за мощных приливных сил, которые сплющили планету на полюсах. WASP-103 b расположен в созвездии Геркулеса и в два раза превышает размеры Юпитера.
TYC 8998-760-1 b и его планета-компаньон вращаются вокруг молодой солнцеподобной звезды, чей возраст составляет примерно 17 миллионов лет. Сами по себе планеты тоже должны быть молодыми, еще только зарождающимися: в этом состоянии они излучают сияние, которое можно заметить при помощи телескопов. Эти нюансы делают TYC 8998-760-1 b редким феноменом — обычно звездный свет хотя бы частично загораживает планеты. Более того, есть вероятность, что этот объект является коричневым карликам: несостоявшейся звездой, которая не смогла стать достаточно большой или горячей, чтобы продолжать гореть.
Звезда Барнарда уже более полувека выступает предметом ожесточенных дискуссий: люди в астрономических кругах никак не могут сойтись во мнении, существуют ли вокруг нее планеты. Физик Питер ван де Камп, открывший звезду в 1963 году, утверждал, что планеты есть — но современные наблюдения телескопа «Хаббл» подтверждают, что их нет. По крайней мере, больших.
Первая обнаруженная экзопланета также держит рекорд по минимальным размерам. PSR B1257+12 A, вращающаяся вокруг пульсара, ненамного больше среднестатистической луны. Некоторые ученые называют пульсирующие звезды «самыми точными часами во вселенной», но данные о пульсаре близ PSR B1257+12 A выглядели немного странно — благодаря этой нестыковке астрономы и нашли планету.
Хотя 51 Pegasi b была не первой обнаруженной экзопланетой, она стала первой подтвержденной планетой, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды. Этот гигант проходит оборот вокруг своей звезды каждые несколько дней, и после него астрономы нашли множество «горячих Юпитеров» — газовых гигантов на низкой орбите. Более того, в 2015 году атмосферу 51 Pegasi b впервые изучили в видимом спектре: теперь вместо того, чтобы просто наблюдать за силуэтом планеты, мы можем изучать ее фактическую массу и орбитальный наклон по отбликам света.
Возраст PSR B1620-26 b составляет приблизительно 12,7 миллиардов лет — иными словами, эта экзопланета совсем ненамного моложе самой вселенной. Она одновременно вращается вокруг пульсара и супер-плотного белого карлика, оставшегося после взрыва сверхновой. Две звезды проходят по орбитам друг друга, пока газовый гигант путешествует вокруг гравитационного центра этой пары.
Вокруг звезды Gliese 581 находятся четыре сравнительно маленьких планеты, и две из них могут быть обитаемыми. Gliese-581c расположена на внутренней границе зоны, из-за чего ученые подозревают, что планету могла постичь участь Венеры. Gliese-581d же находится на внешней границе. Эта пара стала первыми планетами, найденными в обитаемой зоне какой-либо звезды.
Хотя классификация малых экзопланет до сих пор остается под вопросом, астрономы единогласно сходятся во мнении, что Kepler-11 f — это миниатюрный Нептун. Плотность планеты намекает на присутствие примерно той же атмосферы, что и на Сатурне, но сам карлик при этом имеет маленькое скалистое ядро. Благодаря ему в классификации появился отдельный класс газовых карликов — в нашей солнечной системе нет ничего похожего.
Kepler-452b — самая похожая на Землю экзопланета из всех зафиксированных. Ее звезда обладает тем же размером, что и Солнце, год там чуть-чуть длиннее земного, плюс габариты планеты ненамного больше Земли. Она гарантированно находится в обитаемой зоне, но есть кое-какие проблемы. Во-первых, Kepler-452b расположен на расстоянии более 1000 световых лет от Солнца — мы туда никогда не попадем. Во-вторых, эта экзопланета на полтора миллиарда лет старше Земли: за это время звезда могла достаточно вырасти в размерах, чтобы сделать жизнь на поверхности планеты невозможной.