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9 часов назад

Мощность процессора Apple A16 оказалась унизительно высокой для Snapdragon

Газета.Ru

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал результаты тестирования новейшего процессора Apple A16 в Geekbench и назвал их унизительно высокими для компании Qualcomm, производящей чипы Snapdragon для Android-смартфонов. Об этом сообщает издание iXBT.

Мощность процессора Apple A16 оказалась унизительно высокой для Snapdragon
Фото: AppleApple

«Производительность процессора в многоядерном режиме просто сумасшедшая. Увидев их, Qualcomm должна молча пойти в ванну и заплакать там как обиженный ребенок», – написал Ice Universe у себя в Twitter.

По данным блогера, в одноядерном режиме Apple A16 набирает 1 887 баллов, а в многоядерном – 5 455 баллов. Для сравнения: результаты прошлогоднего Apple A15 Bionic – 1740 и 4 600 баллов, а актуальный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в лучшем случае набирает 1 190 и 3 455 баллов соответственно.

Процессор Apple A16 дебютировал 7 сентября вместе с iPhone 14 Pro и Pro Max. В ряде стран новинки Apple поступят в продажу 13 сентября.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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