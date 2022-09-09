Мощность процессора Apple A16 оказалась унизительно высокой для Snapdragon

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал результаты тестирования новейшего процессора Apple A16 в Geekbench и назвал их унизительно высокими для компании Qualcomm, производящей чипы Snapdragon для Android-смартфонов. Об этом сообщает издание iXBT.

Фото: Apple Apple

«Производительность процессора в многоядерном режиме просто сумасшедшая. Увидев их, Qualcomm должна молча пойти в ванну и заплакать там как обиженный ребенок», – написал Ice Universe у себя в Twitter.

По данным блогера, в одноядерном режиме Apple A16 набирает 1 887 баллов, а в многоядерном – 5 455 баллов. Для сравнения: результаты прошлогоднего Apple A15 Bionic – 1740 и 4 600 баллов, а актуальный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в лучшем случае набирает 1 190 и 3 455 баллов соответственно.