Маск рассказал о переговорах с Apple

Илон Маск признался, что SpaceX вела переговоры с Apple относительно запуска спутниковой связи на смартфонах. Об этом сообщает издание MacRumors.

Фото: Reuters Reuters

8 сентября глава SpaceX написал в своем Twitter, что его компания вела несколько «многообещающих» переговоров с Apple. Предприниматель подчеркнул, что корпорация Тима Кука обсуждала возможность использования спутников Starlink для запуска функции космический связи на смартфонах. «Команда iPhone явно суперумна», — похвалил Apple Маск.

Илон Маск рассказал, что Apple предлагала использовать спутники Starlink, эмулирующие вышки сотовой связи. Журналисты MacRumors отметили, что Apple никак не прокомментировала заявление Маска. Также неизвестно, будет ли IT-гигант в какой либо форме сотрудничать со SpaceX. Ранее сообщалось, что партнером Apple в услуге предоставления спутниковой связи будет компания Globalstar.

В августе SpaceX и оператор T-Mobile объявили о разработке стандарта связи, который позволит подключать смартфоны к спутникам. По словам представителей компаний, таким образом можно будет решить проблему отсутствия связи в отдаленных регионах. Считается, что услуга будет доступна для всех абонентов оператора — вне зависимости от модели телефона.