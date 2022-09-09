В ряде стран рекордно подорожали iPhone

Apple подняла цены на iPhone на некоторых крупнейших своих рынках, выяснили журналисты CNBC. Новые смартфоны не удастся купить по прежним ценам как минимум в Великобритании, Австралии, Японии и Германии.

Например, в Великобритание стоимость базового iPhone выросла с £779 в 2021 году до £849 в 2022-м. Разница – £70 или примерно $80. В Австралии цена выросла с 1349 австралийских долларов до 1399. Разница – 50 австралийских доллара или примерно 33 американских. В Японии – с 98 800 иен до 119 800. Разница – 21 000 иен или $146. В Германии – с €899 до €999. Разница – €100 или $100. Разлет цен у моделей Pro еще выше. Например, в Великобритании iPhone 14 Pro Max подорожал относительно iPhone 13 Pro Max на £150 или примерно $174.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что основными причинами подорожания iPhone в Европе и ряде других регионов стали увеличение стоимости комплектующих, а также изменение стоимости местных валют относительно доллара США.