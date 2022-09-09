Изобретен инновационный способ сохранения свежести продуктов

Ученые из Государственного технического университета “Военмех” имени Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) совместно с коллегами из Сибирского федерального университета (Красноярск) разработали новый инновационный способ защиты продуктов от солнечного излучения. Суть метода заключается в использовании пленки, состоящей из оксида индия-олова, которая не пропускает солнечные лучи и тем самым сохраняет продукты от порчи.Этот метод гораздо эффективнее тонированного стекла и пищевой пленки, которые часто используются для защиты продуктов от окисления.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кстати, проблема сохранения свежести продуктов питания очень актуальна во всем мире. Ежегодно, по данным ВОЗ, около 600 тысяч человек страдают от пищевых отравлений и более 400 тысяч умирают после употребления несвежих продуктов.

“Наша научная группа разработала наиболее выгодный способ защиты продуктов – пленку из оксида индия-олова In-Sn-O, которая задерживает не только ультрафиолетовое и дальнее инфракрасное излучение, что является критерием ее эффективности в защите продуктов питания от различных видов излучения, но и обладает высокой твердостью, не подвержена коррозионным процессам и обеспечивает визуальный доступ к продуктам”, – говорят ученые.

Уникальность пленки заключается в ее доступности. Пленка проста в использовании, ее может приобрести каждый, кто хочет защитить свою продукцию от ультрафиолетовых лучей, кроме того, ее можно нанести на любой контейнер.