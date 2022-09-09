Изобретен инновационный способ сохранения свежести продуктов

Ученые из Государственного технического университета “Военмех” имени Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) совместно с коллегами из Сибирского федерального университета (Красноярск) разработали новый инновационный способ защиты продуктов от солнечного излучения. Суть метода заключается в использовании пленки, состоящей из оксида индия-олова, которая не пропускает солнечные лучи и тем самым сохраняет продукты от порчи.Этот метод гораздо эффективнее тонированного стекла и пищевой пленки, которые часто используются для защиты продуктов от окисления.
Кстати, проблема сохранения свежести продуктов питания очень актуальна во всем мире. Ежегодно, по данным ВОЗ, около 600 тысяч человек страдают от пищевых отравлений и более 400 тысяч умирают после употребления несвежих продуктов.
“Наша научная группа разработала наиболее выгодный способ защиты продуктов – пленку из оксида индия-олова In-Sn-O, которая задерживает не только ультрафиолетовое и дальнее инфракрасное излучение, что является критерием ее эффективности в защите продуктов питания от различных видов излучения, но и обладает высокой твердостью, не подвержена коррозионным процессам и обеспечивает визуальный доступ к продуктам”, – говорят ученые.
Уникальность пленки заключается в ее доступности. Пленка проста в использовании, ее может приобрести каждый, кто хочет защитить свою продукцию от ультрафиолетовых лучей, кроме того, ее можно нанести на любой контейнер.
Использование наноматериалов при ее производстве сделало ее более надежной, что доказали эксперименты, в ходе которых исследователи убедились, что продукты с использованием растительного масла сохраняют свежесть гораздо дольше.