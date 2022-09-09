Samsung посмеялась над новыми iPhone и Apple Watch

Вскоре после презентации Apple в Twitter-аккаунте американского подразделения Samsung появились язвительные комментарии по поводу новых iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает издание Business Insider India.
«Дайте нам знать, когда это начнет складываться», – написала Samsung, намекая на то, что новые iPhone получились скучными и не могут впечатлить публику также, как смартфоны со складывающимися экранами.
Другой пост был посвящен Apple Watch. В нем Samsung упрекнула Apple за использование квадратной формы.
«Мило. Немного квадратные, но приятные. Впрочем, мы предпочитаем круглую форму. Классическую», – написала компания.
PR-менеджеры Samsung – далеко не единственные, кто остался разочарован презентацией Apple и подшутил над компанией. Ранее «Газета.Ru» писала, что дочь основателя Apple Стива Джобса подшутила над вторичностью дизайна iPhone 14.