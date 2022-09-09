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2 часа назад

Компания Samsung посмеялась над новыми iPhone и Apple Watch

Газета.Ruиещё 1

Вскоре после презентации Apple в Twitter-аккаунте американского подразделения Samsung появились язвительные комментарии по поводу новых iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает издание Business Insider India.

Samsung посмеялась над новыми iPhone и Apple Watch
Фото: Газета.руГазета.ру

«Дайте нам знать, когда это начнет складываться», – написала Samsung, намекая на то, что новые iPhone получились скучными и не могут впечатлить публику также, как смартфоны со складывающимися экранами.

Другой пост был посвящен Apple Watch. В нем Samsung упрекнула Apple за использование квадратной формы.

«Мило. Немного квадратные, но приятные. Впрочем, мы предпочитаем круглую форму. Классическую», – написала компания.

PR-менеджеры Samsung – далеко не единственные, кто остался разочарован презентацией Apple и подшутил над компанией. Ранее «Газета.Ru» писала, что дочь основателя Apple Стива Джобса подшутила над вторичностью дизайна iPhone 14.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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