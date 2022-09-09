На Samsung подали в суд из-за крупной утечки данных

Американское подразделение Samsung Electronics может столкнуться с групповым иском из-за недавней кибератаки, во время которой украли личные данные более 3000 клиентов компании.

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В жалобе, поданной в Окружной суд США в штате Невада пару дней назад Samsung обвиняется в том, что она своевременно не уведомила клиентов об утечке данных. Личная информация, включая контакты, имена, даты рождения, демографические данные и данные о регистрации, была украдена у тысяч клиентов в США в начале этого лета.