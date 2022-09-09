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5 часов назад

На Samsung подали в суд из-за крупной утечки данных

Ferra.ru

Американское подразделение Samsung Electronics может столкнуться с групповым иском из-за недавней кибератаки, во время которой украли личные данные более 3000 клиентов компании.

На Samsung подали в суд из-за крупной утечки данных
Фото: ReutersReuters

В жалобе, поданной в Окружной суд США в штате Невада пару дней назад Samsung обвиняется в том, что она своевременно не уведомила клиентов об утечке данных. Личная информация, включая контакты, имена, даты рождения, демографические данные и данные о регистрации, была украдена у тысяч клиентов в США в начале этого лета.

Кибератака произошла в июне, но Samsung обнаружила утечку 4 августа и сообщила о проблеме лишь примерно через месяц. В сентябре компания начала полное расследование в сотрудничестве с «ведущей фирмой по кибербезопасности» и подтвердила, что сотрудничает с правоохранительными органами по этому вопросу.

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