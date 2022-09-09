Производительность iPhone 14 Pro и 14 Pro Max разочаровала

Несколько дней назад состоялась презентация новых iPhone. Одной из самых спорных решений в свежей линейке оказался отказ Apple от установки новейшего процессора A16 Bionic в базовые модели смартфона.

Но ладно, это выбор компании и раз она так делает, значит, фанаты одобрят. К тому же благодаря флагманскому процессору, хотя бы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max смогут похвастаться заметным ростом производительности. Ведь смогут?

Оказалось, что не смогут. Каким-то чудесным образом энтузиасты смогли добраться до Pro-версий новейших iPhone и запустить на них тест Geekbench. И он показал, что прироста мощности практически нет.

Так, если прошлогодние iPhone 13 Pro/Pro Max демонстрировали результат в 1730 и 4700 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, то анонсированные на днях iPhone 14 Pro/Pro Max показывают лишь 1879 и 4664 баллов соответственно.