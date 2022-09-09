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4 часа назад

Производительность новейших iPhone 14 Pro и 14 Pro Max разочаровала

Ferra.ru

Несколько дней назад состоялась презентация новых iPhone. Одной из самых спорных решений в свежей линейке оказался отказ Apple от установки новейшего процессора A16 Bionic в базовые модели смартфона.

Производительность iPhone 14 Pro и 14 Pro Max разочаровала
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но ладно, это выбор компании и раз она так делает, значит, фанаты одобрят. К тому же благодаря флагманскому процессору, хотя бы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max смогут похвастаться заметным ростом производительности. Ведь смогут?

Оказалось, что не смогут. Каким-то чудесным образом энтузиасты смогли добраться до Pro-версий новейших iPhone и запустить на них тест Geekbench. И он показал, что прироста мощности практически нет.

Так, если прошлогодние iPhone 13 Pro/Pro Max демонстрировали результат в 1730 и 4700 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, то анонсированные на днях iPhone 14 Pro/Pro Max показывают лишь 1879 и 4664 баллов соответственно.

Таким образом, возможно, не так уж и страшно, что базовые iPhone 14 и 14 Plus не получили новейший чип. Как показывает практика, прошлогодний A15 тоже отлично справляется — практически на уровне A16.

Наука и техника,Apple,
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