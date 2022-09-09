Rolls-Royce покинул разработку сверхзвукового авиалайнера

Мы завершили наш контракт с Boom и провели различные инженерные исследования для их сверхзвуковой программы Overture … После тщательного рассмотрения, Rolls-Royce решил, что рынок сверхзвуковой коммерческой авиации в настоящее время не является для нас приоритетным, и поэтому мы не будем продолжать работу над этой программой в настоящее время. Было приятно работать с командой Boom, и мы желаем им всяческих успехов в будущем Rolls-Royce