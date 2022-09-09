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1 час назад

Кто бежит с корабля первыми? Rolls-Royce покинул разработку сверхзвукового пассажирского авиалайнера

Ferra.ru

Компания Rolls-Royce прекратила свое участие в проекте Boom Supersonic по разработке сверхзвукового пассажирского авиалайнера, оставив “неясными варианты силовой установки, доступные Boom”, сообщает FlightGlobal.

Rolls-Royce покинул разработку сверхзвукового авиалайнера
Фото: ferra.ruferra.ru

Мы завершили наш контракт с Boom и провели различные инженерные исследования для их сверхзвуковой программы Overture … После тщательного рассмотрения, Rolls-Royce решил, что рынок сверхзвуковой коммерческой авиации в настоящее время не является для нас приоритетным, и поэтому мы не будем продолжать работу над этой программой в настоящее время. Было приятно работать с командой Boom, и мы желаем им всяческих успехов в будущем Rolls-Royce

После чего со своим заявлением выступила Boom Supersonic.

“Мы высоко ценим работу Rolls-Royce за последние несколько лет, но стало ясно, что предложенная Rolls конструкция двигателя и унаследованная бизнес-модель не являются лучшим вариантом для будущих авиаперевозчиков или пассажиров Overture", - заявили в Boom. “Позже в этом году мы объявим о выбранном нами партнере по двигателям и нашем преобразующем подходе для надежных, экономически эффективных и устойчивых сверхзвуковых полетов”*.

Компания планировала первый полет Overture в 2026 году, а первую поставку - в 2029 году. "Overture по-прежнему находится на пути к перевозке пассажиров в 2029 году, и мы с нетерпением ждем объявления о поставке двигателя в конце этого года", - пишет Boom.

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