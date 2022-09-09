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5 часов назад

3,8 млрд рублей: Сбер выдал кредит на развитие отечественной ОС Astra Linux

Ferra.ru

Пока идут разговоры о разработке отечественного игрового движка, группа компаний "Астра" взяла кредит под 5% годовых на общую сумму 3,8 млрд рублей на развитие, внедрение и адаптацию под требования заказчиков отечественной операционной системы Astra Linux, рассказали “Ведомости” со ссылкой на представителя “Астра” и Минцифры.

Сбер выдал кредит на развитие отечественной ОС Astra Linux
Фото: ferra.ruferra.ru

Кредит выдан по запущенной правительством программе льготного кредитования. Как сообщает издание, уполномоченным оператором выступит Сбербанк. Выплатить кредит компания обязана до 31 декабря 2026 года, сообщил представитель "Астры".

По его словам, деньги пойдут на “развитие своей операционной системы, ее внедрение и адаптацию под требования заказчиков”. При этом часть этих денег направят на “импортозамещение IT-инфраструктуры заказчиков и решение задач, возникающих в процессе перехода на продукты "Астры" с ПО других вендоров”.

Илья Сивцев, генеральный директор "Астры", рассказал изданию, что для реализации этого проекта компания планирует создать региональные центры компетенций, расширить штат вендоров, а также увеличить штат техподдержки и специалистов по внедрению.

В Минцифре уточнили, что по вышеназванной программе льготного кредитования за три года уже выдали 64 млрд рублей. Однако кредит "Астры" - самый крупный для разработчиков.

Наука и техника,Сбербанк России,
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