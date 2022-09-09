Представлен Motorola Edge 30 Ultra

Компания Lenovo анонсировала новый флагманский смартфон Motorola Edge 30 Ultra. Новинка обладает pOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, тройной основной камерой с главным датчиком на 200 Мп, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и быстрой зарядкой мощностью 125 Вт.

Фото: mobidevices.com mobidevices.com

Дисплей

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Motorola Edge 30 Ultra оснастили 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей (394 PPI), частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 20:9 «Max Vision». Также есть поддержка HDR10. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран.

Аппаратная основа

Motorola Edge 30 Ultra работает на базе новейшего чипа Snapdragon 8+ Gen 1 5G с оперативной памятью LPDDR5 объёмом 12 ГБ. Объём встроенной памяти UFS 3.1 составляет 256 ГБ. Есть возможность подключения двух SIM-карт через два слота для карт Nano SIM.

Ёмкость аккумулятора достигает 4610 мАч. Благодаря быстрой проводной зарядке мощностью 125 Вт, от 0 до 50% смартфон зарядится всего за 9 минут, а на полный заряд уйдёт 22 минуты. Edge 30 Ultra также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и способно заряжать другое устройство по беспроводной сети мощностью до 10 Вт.

Камеры

Motorola Edge 30 Ultra – это первый смартфон, представленный на глобальном рынке с датчиком Samsung ISOCELL HP1 на 200 Мп с оптическим форматом 1/1,22 дюйма, диафрагмой f/1,9 и оптической стабилизацией изображения. Кроме того, аппарат получил сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и телеобъектив на 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом.

Основная камера способна снимать 8K-видео со скоростью 30 к/с или в разрешение 1080p – 960 к/с. Все камеры также могут снимать видео в формате 4K со скоростью 60 к/с. Разрешение селфи-камеры составляет 60 Мп (объединение пикселей 4-в-1).

Прочее

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6Е), 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, и наличие стерео-динамиков с Dolby Atmos и LDAC. Есть защита от пыли и влаги IP52. Размеры: 161,7×73,5×8,39 мм, вес – 198,5 грамм.

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