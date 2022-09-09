Самособирающиеся молекулы убили раковые клетки за 4 часа

Применяя недавно разработанный препарат против ключевого источника энергии раковых клеток, ученые из Института исследования полимеров Макса Планка разработали новый способ их уничтожения за считанные часы. Метод основан на самосборке молекул.

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Технология, лежащая в основе этого исследования, направлена на одну из ключевых метаболических функций клеток всех живых существ - АТФ. Эта молекула является основным переносчиком энергии в клетках, улавливая химическую энергию при расщеплении молекул пищи и распределяя ее для питания других клеточных процессов. Авторы нового исследования попытались прекратить подачу АТФ, который вырабатывается в процессе поглощения митохондриями кислорода и преобразования его в молекулу.

Команда смогла добиться этого с помощью недавно разработанного препарата, описанного как платина(II)-содержащий трипептид. Когда препарат попадает в клеточную среду, он реагирует на эндогенную перекись водорода, связывая свои молекулы вместе, образуя крошечные волоски, в тысячи раз тоньше человеческого волоса.