В RuStore появилась новая функция

В российском магазине мобильных приложений RuStore разработчики получили доступ к push-уведомлениям. Это следует из пресс-релиза VK, полученного редакцией «Газета.Ru». Отмечается, что push-уведомления позволят разработчикам продвигать свои приложения и интенсивнее взаимодействовать с пользователями.

Фото: RuStore RuStore

«Пользователи RuStore будут получать уведомления об обновлениях, акциях, скидках в приложениях. Разработчики смогут создавать и настраивать маркетинговые push-уведомления и сообщать о своих новостях», – отметили в VK.

Вместе с тем магазин приложений позволит пользователям настраивать уведомления. В настройках учетной записи можно будет выбрать, от каких приложений получать уведомления, а от которых нет.

Кроме push-уведомлений, с выпуском последнего обновления в RuStore также появилась возможность создавать диплинки – специальные ссылки, ведущие в магазин или на установленное на смартфон приложение. Они сокращают количество промежуточных действий пользователя и помогают сразу попасть на нужную страницу.