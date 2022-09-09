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6 часов назад

В RuStore появилась новая функция

Газета.Ru

В российском магазине мобильных приложений RuStore разработчики получили доступ к push-уведомлениям. Это следует из пресс-релиза VK, полученного редакцией «Газета.Ru». Отмечается, что push-уведомления позволят разработчикам продвигать свои приложения и интенсивнее взаимодействовать с пользователями.

В RuStore появилась новая функция
Фото: RuStoreRuStore

«Пользователи RuStore будут получать уведомления об обновлениях, акциях, скидках в приложениях. Разработчики смогут создавать и настраивать маркетинговые push-уведомления и сообщать о своих новостях», – отметили в VK.

Вместе с тем магазин приложений позволит пользователям настраивать уведомления. В настройках учетной записи можно будет выбрать, от каких приложений получать уведомления, а от которых нет.

Кроме push-уведомлений, с выпуском последнего обновления в RuStore также появилась возможность создавать диплинки – специальные ссылки, ведущие в магазин или на установленное на смартфон приложение. Они сокращают количество промежуточных действий пользователя и помогают сразу попасть на нужную страницу.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Minecraft стала самым популярным мобильным приложением среди злоумышленников, которые распространяют вредоносные файлы под видом популярных игр.

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