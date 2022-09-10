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14 минут назад

Эти 10 «совершенно новых функций» iPhone 14 уже давно были в Android

Ferra.ruиещё 1

The Verge составил список функций, которые Apple только-только представила в новых iPhone 14 с iOS 16, но они уже давно знакомы пользователям Android.

Эти 10 «совершенно новых функций» iPhone 14 уже давно были в Android
Фото: ferra.ruferra.ru

1. Возможность поставить несколько точек на Картах.

Эта очень удобная функция появилась в Android примерно с 2017 года.

2. Новые опции в Почте.

А именно возможность установить отложенную отправку писем, напоминания о них, отменить отправки в течение 10 секунд. В Gmail такое есть с 2018 года.

3. Live Captions.

Опция предлагает транскрипцию видео, аудио и разговоров в реальном времени. Была в Android с 2019 года.

4. Тактильный отклик клавиатуры.

Да, этот старый добрый эффект, который был в Android сколько мы себя помним, появился только в iOS 16.

5. Общие библиотеки фотографий в облаке.

Функция называется iCloud Shared Photo Library. Google Фото позволяет вам поделиться всей своей библиотекой с другим пользователем уже давно.

6. Всегда включённый дисплей.

Функция Always-on display была подана как ключевая в Android 12. Справедливости ради, постоянно включённый дисплей на iPhone более настраиваемый и насыщенный информацией.

7. Фитнес-приложение для телефона.

Теперь Apple Fitness Plus стало доступно и для тех, у кого нет часов Apple. Официальное же приложение Google Fit доступно на смартфонах уже давно.

8. Виджеты на экране блокировки.

Android 4.2 предложил такие ещё около 10 лет назад.

9. Обнаружение аварий.

Google добавила это в приложение Personal Safety в 2019 году.

10. Технология объединения пикселей.

Apple добавила эту функцию в 48-Мп основную камеру своих новых iPhone 14 Pro и Pro Max. Первыми однако тут были другие, например, Huawei, Samsung, которые уже давно балуются датчиками высокого разрешения.

Наука и техника,Google,Apple,
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