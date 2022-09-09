Китайцы высмеяли новую «челку» в iPhone 14 Pro

Китайский производитель смартфонов ZTE опубликовал короткий рекламный ролик своего флагмана Axon 40 Ultra, в котором высмеяла вырез в экране iPhone 14 Pro. Соответствующая публикация появилась в аккаунте ZTE в соцсети Weibo.

В видеоролике показан экран Axon 40 Ultra с вырезом, как у iPhone 14 Pro, который вскоре просто исчезает – полезная площадь дисплея становится абсолютной. Далее появляется надпись на китайском: «никаких островов, вырезов, отверстий и челок».

Компания ZTE представила Axon 40 Ultra в мае 2022 года. Смартфон получил большой 6,8-дюймовый экран без вырезов. Фронтальная камера смартфона на 16 МП расположилась под экраном, как у флагманских устройств Samsung.