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7 часов назад

Китайцы высмеяли новую «челку» в iPhone 14 Pro

Газета.Ru

Китайский производитель смартфонов ZTE опубликовал короткий рекламный ролик своего флагмана Axon 40 Ultra, в котором высмеяла вырез в экране iPhone 14 Pro. Соответствующая публикация появилась в аккаунте ZTE в соцсети Weibo.

В видеоролике показан экран Axon 40 Ultra с вырезом, как у iPhone 14 Pro, который вскоре просто исчезает – полезная площадь дисплея становится абсолютной. Далее появляется надпись на китайском: «никаких островов, вырезов, отверстий и челок».

Компания ZTE представила Axon 40 Ultra в мае 2022 года. Смартфон получил большой 6,8-дюймовый экран без вырезов. Фронтальная камера смартфона на 16 МП расположилась под экраном, как у флагманских устройств Samsung.

Новый вырез «капсульного» типа в iPhone 14 Pro получил название Dynamic Island. Он служит не только для оформления фронтальной камеры, но и для отображения некоторых элементов интерфейса iOS.

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