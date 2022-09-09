В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта «разочаровывающая» особенность iPhone 14 Pro

Газета.Ru

Популярный в IT-отрасли инсайдер Ice Universe измерил толщину рамок iPhone 14 Pro и остался ею недоволен. Об этом сообщает издание iXBT.

iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым
Фото: AppleApple

Оказалось, что рамки вокруг экрана новых iPhone по всему периметру имеют толщину 2,93 мм. Это всего на 0,27 мм меньше, чем было в iPhone 13 Pro. Данное изменение не удовлетворило инсайдера, о чем он заявил у себя в Twitter.

«Позвольте мне разочароваться», – написал Ice Universe.

Заметят ли разницу остальные пользователи и останутся ли они ею разочарованы также, как и инсайдер, удастся узнать не раньше 16 сентября. Именно в этот день в ряде стран стартуют продажи iPhone 14.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители