Раскрыта «разочаровывающая» особенность iPhone 14 Pro

Популярный в IT-отрасли инсайдер Ice Universe измерил толщину рамок iPhone 14 Pro и остался ею недоволен. Об этом сообщает издание iXBT.
Оказалось, что рамки вокруг экрана новых iPhone по всему периметру имеют толщину 2,93 мм. Это всего на 0,27 мм меньше, чем было в iPhone 13 Pro. Данное изменение не удовлетворило инсайдера, о чем он заявил у себя в Twitter.
«Позвольте мне разочароваться», – написал Ice Universe.
Заметят ли разницу остальные пользователи и останутся ли они ею разочарованы также, как и инсайдер, удастся узнать не раньше 16 сентября. Именно в этот день в ряде стран стартуют продажи iPhone 14.