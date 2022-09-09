Раскрыта «разочаровывающая» особенность iPhone 14 Pro

Популярный в IT-отрасли инсайдер Ice Universe измерил толщину рамок iPhone 14 Pro и остался ею недоволен. Об этом сообщает издание iXBT.

Фото: Apple Apple

Оказалось, что рамки вокруг экрана новых iPhone по всему периметру имеют толщину 2,93 мм. Это всего на 0,27 мм меньше, чем было в iPhone 13 Pro. Данное изменение не удовлетворило инсайдера, о чем он заявил у себя в Twitter.

«Позвольте мне разочароваться», – написал Ice Universe.