NASA рассматривает две даты для возможного запуска «Артемиды I»

NASA рассматривает 23 и 27 сентября в качестве возможных дат для следующей попытки запуска своей миссии «Артемида I» на Луну.

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Две предыдущие попытки были отменены после того, как гигантская ракета Space Launch System (SLS) столкнулась с техническими неисправностями, в том числе с утечкой топлива.

Окно запуска 23-го сентября откроется в 13:47, а 27-го сентября - в 18:37 по московскому времени.

Даты были выбраны, чтобы избежать конфликта с миссией DART, в рамках которой 26 сентября зонд ударит по астероиду, чтобы попробовать сместить его с орбиты.

Обе миссии требуют использования международного массива антенн, называемого Deep Space Network.

Однако даты запуска по-прежнему зависят от того, получит ли NASA специальное разрешение, которое позволит избежать повторных испытаний батарей в системе аварийного полета. Эта система используется для уничтожения ракеты в случае, если она отклонится от заданного диапазона до населенного пункта.

Если NASA не получит разрешение, ракету придется доставить обратно в сборочный цех, что отодвинет запуск на несколько недель.

Майк Болгер, менеджер по наземным системам, сообщил, что команда инженеров сейчас решает проблему с утечкой водорода. Работа может быть завершена к концу четверга, и тогда они смогут провести испытание резервуара для топлива 17 сентября.