В какой стране дешевле всего купить топовый iPhone 14 Pro Max

Традиционно, после релиза новых iPhone, интернет-аналитики пытаются выяснить, где же выгоднее всего купить самую дорогую модель линейки. Исключением не стал и 2022 год.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Так, по словам специалистов, самый дешёвый iPhone 14 Pro Max в США — его цена на родном для Apple рынке начинается от 1099 долларов. Чуть дороже устройство обойдётся для жителей Японии и Южной Кореи — там флагманский смартфон стоит 1146 и 1272 соответственно.

Что интересно, в Китае (где устройство и собирается) за iPhone 14 Pro Max попросят уже 1291 доллар. Самый дорогой новый iPhone в Турции — там за аппарат придётся выложить аж 2413 долларов!