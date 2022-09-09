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5 часов назад

В какой стране дешевле всего купить топовый iPhone 14 Pro Max

Ferra.ru

Традиционно, после релиза новых iPhone, интернет-аналитики пытаются выяснить, где же выгоднее всего купить самую дорогую модель линейки. Исключением не стал и 2022 год.

В какой стране дешевле всего купить топовый iPhone 14 Pro Max
Фото: ferra.ruferra.ru

Так, по словам специалистов, самый дешёвый iPhone 14 Pro Max в США — его цена на родном для Apple рынке начинается от 1099 долларов. Чуть дороже устройство обойдётся для жителей Японии и Южной Кореи — там флагманский смартфон стоит 1146 и 1272 соответственно.

Что интересно, в Китае (где устройство и собирается) за iPhone 14 Pro Max попросят уже 1291 доллар. Самый дорогой новый iPhone в Турции — там за аппарат придётся выложить аж 2413 долларов!

Отметим, что в России официальных продаж новых iPhone не предвидится. Но при этом МТС уже открыла предзаказ на новинку — устройство обойдётся в 114 990 рублей или 1893 доллара. Забавно, но это всё ещё дешевле, чем цена смартфона в Турции, где Apple представлена официально.

Наука и техника,МТС,Apple,
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