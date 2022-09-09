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9 часов назад

YouTube разработал видеоплеер без рекламы для обучающих роликов

Sostav.ru

YouTube запустил встраиваемый видеоплеер для образовательных роликов, в котором не будет рекламы, ссылок и рекомендаций. Теперь ничего не будет отвлекать пользователей от учёбы, сообщается в блоге сервиса.

YouTube разработал видеоплеер без рекламы для обучающих роликов
Фото: ReutersReuters

В сервисе выяснили, что 93% пользователей используют его для просмотра обучающих роликов. Также многие школы и высшие учебные заведения задействуют видеохостинг в образовательном процессе. Специально для таких целей компания выпустила плеер без встроенной рекламы и рекомендательных алгоритмов. Так, объявления не будут размещаться в начале роликов и прерывать их, а в конце не будет отсылки к похожим видео.

Плеер без рекламы и рекомендаций будет доступен только для партнёров, в число которых входят образовательные и технологические компании, такие как EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University и Purdue Global. Нововведение, по мнению компании, поможет не отвлекаться во время обучения.

Кроме того, вскоре авторы смогут создавать на YouTube бесплатные или платные обучающие курсы. Если пользователь купит курс, он сможет просматривать его без рекламы и воспроизводить видео в фоновом режиме. Авторам предоставят возможность создавать интерактивные викторины.

В августе YouTube представил отдельный раздел для размещения подкастов. Сейчас он доступен для пользователей из США.

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