В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
9 часов назад

Эксперт заявил о слежке смартфонов за владельцами

Елена Прошина

Программы для смартфона используют микрофон, чтобы подслушивать, о чем говорит владелец устройства, после чего предлагают обсуждаемые предложения через рекламу, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина.

Эксперт заявил о слежке смартфонов за владельцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, гаджеты собирают информацию.

«Будете говорить про гитару — появится реклама гитары», — заявил хакер.

Он отметил, что сбор информации телефоном может осуществляться не только в ходе разговора в помещении. Нередко таргет используется в ходе разговоров с помощью мессенджеров или социальных сетей, например, во «ВКонтакте». Вакулин указал, что в Telegram реклама менее развита.

Говоря о законности подобных методов сбора информации ради рекламы, эксперт заявил, что у создателей приложения есть на это юридические основания, так как в условиях договора должно быть прописано, что может собираться любая информация для таргета. Специалист считает, что для выяснения интересов владельца устройства используется только микрофон, а не камера, так как от нее «мало что можно получить».

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители