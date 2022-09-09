Эксперт заявил о слежке смартфонов за владельцами

Программы для смартфона используют микрофон, чтобы подслушивать, о чем говорит владелец устройства, после чего предлагают обсуждаемые предложения через рекламу, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина.

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По его словам, гаджеты собирают информацию.

«Будете говорить про гитару — появится реклама гитары», — заявил хакер.

Он отметил, что сбор информации телефоном может осуществляться не только в ходе разговора в помещении. Нередко таргет используется в ходе разговоров с помощью мессенджеров или социальных сетей, например, во «ВКонтакте». Вакулин указал, что в Telegram реклама менее развита.