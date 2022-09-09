Эксперт заявил о слежке смартфонов за владельцами

Программы для смартфона используют микрофон, чтобы подслушивать, о чем говорит владелец устройства, после чего предлагают обсуждаемые предложения через рекламу, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина.
По его словам, гаджеты собирают информацию.
«Будете говорить про гитару — появится реклама гитары», — заявил хакер.
Он отметил, что сбор информации телефоном может осуществляться не только в ходе разговора в помещении. Нередко таргет используется в ходе разговоров с помощью мессенджеров или социальных сетей, например, во «ВКонтакте». Вакулин указал, что в Telegram реклама менее развита.
Говоря о законности подобных методов сбора информации ради рекламы, эксперт заявил, что у создателей приложения есть на это юридические основания, так как в условиях договора должно быть прописано, что может собираться любая информация для таргета. Специалист считает, что для выяснения интересов владельца устройства используется только микрофон, а не камера, так как от нее «мало что можно получить».