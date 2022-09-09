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9 часов назад

В сентябре NASA готовится запустить астронавтов на Луну

Свободная пресса

Глава департамента разработки исследовательских систем NASA Джим Фри сообщил, что 23 или 27 сентября рассматриваются в качестве возможных дат для отправки астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 1.

NASA готовится запустить астронавтов на Луну
Фото: NASANASA

Во время пресс-конференции он добавил, что при выборе даты учитывали ситуацию с ударным зондом DART. Ожидается, что 26 сентября он как раз столкнется с астероидом Диморфом во время испытания технологии для защиты Земли.

Кстати, перед запуском миссии NASA собирается устроить тестовую загрузку топливом баков сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Это запланировано на 17 сентября, сообщает AFP.

Ранее "Свободна пресса" писала о том, что в ходе миссии космического аппарата «Чанъэ-5» на поверхности Луны обнаружили новый минерал. Он стал шестым минералом, найденным людьми на поверхности спутника Земли.

Наука и техника,NASA,
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