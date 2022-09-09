Китайские учёные нашли на Луне новый минерал

Китайские учёные обнаружили новый неизвестный минерал на Луне в образцах грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5», сообщает Центральное телевидение КНР.
По данным ТАСС, новый минерал назвали «камень Чанъэ». Таким образом, находка стала уже шестым новым минералом, который обнаружили люди на Луне.
В апреле 2022 года Китайское национальное космическое управление (CNSA) анонсировало четвёртый этап программы по исследованию Луны.
До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».