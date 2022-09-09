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11 часов назад

Китайские учёные нашли на Луне новый минерал

RT на русскомиещё 1

Китайские учёные обнаружили новый неизвестный минерал на Луне в образцах грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5», сообщает Центральное телевидение КНР.

Китайские учёные нашли на Луне новый минерал
Фото: ТАССТАСС

По данным ТАСС, новый минерал назвали «камень Чанъэ». Таким образом, находка стала уже шестым новым минералом, который обнаружили люди на Луне.

В апреле 2022 года Китайское национальное космическое управление (CNSA) анонсировало четвёртый этап программы по исследованию Луны.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Наука и техника,Владимир Путин,
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