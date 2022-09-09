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8 часов назад

Китайские ученые обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта

Газета.Ruиещё 6

Зампредседателя Национального агентства по атомной энергии КНР Дун Баотун заявил, что китайские ученые смогли выделить новый минерал из образцов лунного грунта, который доставили на Землю в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Китае обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта
Фото: NASANASA

«Новый минерал получил название «Камень Чанъэ» в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации», — сообщил Баотун.

Он отметил, что открытие нового минерала – крупное научное достижение Китая в области исследования космоса.

Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», 1 декабря он совершил посадку на видимой стороне Луны, собрал грунт и уже 17 декабря вернулся на Землю.

В августе ученые из Калифорнийского университета провели профинансированное NASA исследование, в результате которого обнаружили на Луне кратеры с постоянной температурой. Отмечается, что эти пещеры можно будет использовать для укрытия от солнечных лучей и холодных лунных ночей, когда люди будут жить на спутнике Земли.

В мае китайские исследователи обнаружили в лунном грунте химические соединения, способные преобразовывать углекислый газ и воду в кислород и углеводороды, такие как метан, которые можно затем применять в качестве топлива.

Наука и техника,NASA,
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