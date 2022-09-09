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3 часа назад

Дочь Стива Джобса высмеяла iPhone 14

Lenta.ru

Дочь Стива Джобса высмеяла новые смартфоны Apple в своих соцсетях. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Дочь Стива Джобса высмеяла iPhone 14
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты медиа обратили внимание на Instagram-сториз (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в которой 24-летняя Ева Джобс пошутила над iPhone 14. Девушка опубликовала пост, автор которого иронично оценил появление новые смарфтонов.

Джобс выложила интернет-мем с изображением мужчины, держащего в руках новую рубашку, которая очень похожа на ту, в которую он одет. «Я перехожу с iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего мероприятия Apple», — гласит подпись под картинкой. Судя по всему, таким образом дочь основателя Apple пошутила над тем, что новые смартфоны практически ничем не отличаются от старых.

Представленные 7 сентября iPhone 14 и 14 Plus получили минорное обновление по сравнению с предыдущими устройствами Apple. Флагманские аппараты iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вышли с новым экраном и вырезом, более мощным чипом, улучшенной камерой.

Ева Джобс — дочь основателя Apple Стива Джобса и бизнесвумен Лорен Пауэлл. Ева является моделью и профессионально занимается верховой ездой.

В начале сентября Samsung высмеяла неанонсированный на тот ммоент смартфон Apple. Корпорация выпустила рекламный ролик, в котором сравнила будущий флагман конкурента со своими складными устройствами.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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