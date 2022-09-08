В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
1 час назад

Стало известно главное отличие iPhone 14 от предшественника

Газета.Ru

Редакторам портала MacRumors благодаря данным из среды обработки Xcode 14 beta стало известно, что все модели линейки iPhone 14 получили по 6 ГБ оперативной памяти.

Стало известно главное отличие iPhone 14 от предшественника
Фото: Apple Apple

Таким образом, iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max оснащены 6 ГБ оперативной памяти каждый. При этом прошлогодние модели iPhone 13 и 13 mini имели 4 ГБ оперативной памяти, в то время как 6 ГБ оснащались лишь флагманские 13 Pro и 13 Pro Max. При этом данные аналитика Минг-Чи Куо, согласно которым iPhone 14 Pro получит новый тип памяти LPDDR5, пока не удалось подтвердить или опровергнуть.

Учитывая, что iPhone 14 оснащен чипом A15 Bionic, который также встречался в линейке iPhone 13, увеличенный объем ОЗУ стал одним из ключевых отличий новинки от предшественника.

Презентация iPhone 14 состоялась вечером 7 сентября. iPhone 14 Plus поступит в продажу 7 октября, в то время как другие модели линейки — 16 сентября. Точные сроки старта продаж в России пока не сообщаются.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему iPhone 14 в России продают по курсу 106 рублей за доллар.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители