Эксперт: VPN-сервисы способствуют росту числа случаев мошенничества

VPN-сервисы, которые в последние полгода стали невероятно популярны в России, способствуют росту числа случаев интернет-мошенничества. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась директор по консалтингу Группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина.

«Кибератаки могут быть целевыми, направленными на конкретного пользователя, и массовыми — под эту категорию попадают фишинговые рассылки, когда расчет делается на то, что кто-то из миллиона получивших сообщение клюнет на удочку злоумышленника», — констатирует представитель ГК InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе.

Ирина Зиновкина отмечает, что как в первом, так и во втором случае кибермошенники могут получить большую прибыль. Разница для них лишь в том, что к целевой атаке приходится тщательнее готовиться — ведь сначала злоумышленники «наводят справки» на предмет наличия денежных средств у потенциальной жертвы, а затем, выуживают личные данные, с помощью которых можно получить доступ к деньгам.

«Тот факт, что пользователи бесконтрольно оставляют свои данные в сети, думая о том, да кому нужны эти сведения, приводит к тому, что киберпреступления проходят успешно», — говорит эксперт.

По ее словам, чем больше информации о себе оставляет в сети пользователь, тем выше у него шансы стать жертвой мошенничества, тем больше появляется болевых точек, на которые могут давить злоумышленники.

Зиновкина также подчеркивает, что использование VPN-сервисов повышает уязвимость доступа к личной информации.

«VPN-сервисы способствуют росту числа случаев интернет-мошенничества», — утверждает она, напоминая, что сервисы не раз были уличены в сливе пользовательских данных в открытый доступ или же продаже их третьим лицам.