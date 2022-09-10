Обратный отсчет: Что будет после таяния ледника «Судного дня» в Антарктиде

Так называемый ледник «Судного дня» в Антарктиде стал таять намного быстрее, чем рассчитывали ученые. По новым данным, которые получили исследователи, трещины в леднике могут разрушить его всего лишь в течение пяти - десяти лет. Это вызовет повышение уровня Мирового океана сразу на несколько метров. В свою очередь, это грозит глобальной катастрофой - под водой могут оказаться целые страны. Причем, некоторые специалисты утверждают, что изменения климата уже начались.

Фото: NASA, Wikimedia NASA, Wikimedia

Сильнейший пожар под Лос-Анджелесом уничтожил почти восемь тысяч гектаров леса. И потушить пламя пожарные не могут. В Калифорнии, Неваде, Аризоне установилась аномальная жара - 43 градуса. Исследователи связывают это с глобальным потеплением и прогноз их неутешительный.

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«В 50 округах, в которых проживают 8,1 миллиона жителей, как ожидается, температура будет находиться на отметке выше 125 ° F (51,67 С) в 2023 году, что является самым высоким уровнем индекса тепла Национальной метеорологической службы», - говорится в отчете исследовательской организации First Street Foundation.

Глобальное потепление несет глобальные изменения в Антарктиде. Ледник «Судного дня» грозит катастрофой. К такому выводу сегодня приходят ученые, которые последние 30 лет неусыпно следят за его судьбой. Исследования американских полярников, которые изучили антарктическое дно с помощью подводного дрона, показали - ледник тает. Причем, очень быстро. И до полного коллапса остается не больше пяти лет.

«Последние несколько десятилетий мы наблюдаем значительные изменения в Антарктиде и, в частности, на леднике Туэйтса в Западной Антарктиде. Он находится в океане. И океан теоретически может легко его растопить. И именно это, похоже, сейчас и происходит. Теплые воды океана подошли к этому леднику и плавят его как сумасшедшие», - рассказал ученый-исследователь Дэвид Холланд.

Пока Туэйтс держится из последних сил, но скорость его отступания от морского дна уже два километра в год. И именно сейчас ледник Апокалипсиса, как никогда близок к тому, чтобы исчезнуть с лица Земли, точнее с карты Антарктиды, и уйти в свободное плавание.

«Вот 20 сантиметров и это за 100 лет. Настолько поднялся уровень Мирового океана. Сейчас предполагается, что в два-три раза больше будет, круче пойдет эта штука», - предупредил сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский.

Гляциолог Андрей Глазовский считает, что о Всемирном потопе говорить преждевременно, но разделяет мнение ученых в том, что Туэйтс может потянуть за собой ближайшие ледники. Тогда катастрофы глобального масштаба действительно не избежать.

«Если вы вкладываете деньги в Землю, какую-нибудь приморскую, покупаете пляж на каких-нибудь островах, то вы почувствуете, что потеряете вклады. Очень много людей в тропиках живут на низменных местах. И, естественно, там они пострадают. Миллионы людей попадут под эту беду», - заявил Глазовский.

Эксперты уже составили, так называемую, «послепотопную» карту. На ней нет Голландии и Дании, почти полностью исчезнут Латвия, Литва, Эстония. Пострадает Россия, частично Африка. Юго-Восточная Азия, Китай, Индонезия. То же прогнозирует американский астрофизик Нил Тайсон - под водой окажется вся прибрежная зона. Как минимум, 50 крупных городов. США потеряют Флориду и часть Аляски.

«Из-за ледников уровень Мирового океана поднимается и достигнет левого локтя Статуи Свободы. Той руки, которая держит документ. Я даже не хочу об этом думать», - с грустью отметил астрофизик Нил Тайсон.

Во власти глобального потепления и Россия. Среднегодовая температура растет на полградуса за десятилетие. Кажется, немного, но последствия колоссальные. Осадки реже, но интенсивнее. Юг страны теперь ежегодно топит, тают ледники на Алтае и Эльбрусе, ледовый покров которого уже на четверть меньше, чем 20 лет назад.

«Если ледники отойдут и в перспективе исчезнут полностью, то большие города - Алма-Аты на 2 миллиона человек - останутся практически без воды. Это тоже не может не настораживать», - обеспокоился ведущий научный сотрудник института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев.