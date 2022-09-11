Дрон для игры с котиками, гибкий телевизор и ноутбук: самые необычные гаджеты с IFA 2022

Недавно завершилась берлинская выставка IFA 2022 — крупнейшая в Европе презентация новых разработок от мировых производителей техники. Как правило, далеко не все продукты действительно заслуживают внимания, но на этот раз компании со всего мира показали немало экспериментальных новинок. Мы собрали самые интересные в этом тексте.

Фото: Swiss Rig Swiss Rig

LG Flex TV

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Одной из самых любопытных новинок выставки стал LG Flex TV — гибрид гибкого монитора и 42-дюймового телевизора. Для просмотра фильмов на большом экране его можно использовать в разложенном (плоском) виде, но во время интенсивных игровых сессий устройство трансформируется в изогнутый 120-герцовый монитор радиусом до 900R. LG Flex TV также имеет поддержку Dolby Vision HDR и встроенные 40-ваттные колонки.

LG

Lenovo Glasses T1

Компания Lenovo представила очки дополненной реальности, которые транслируют экран смартфона или ноутбука на два миниатюрных OLED-экрана, встроенных в линзы. Каждый может работать в разрешении Full HD, что не так впечатляет, как похожие прототипы других фирм, но тем не менее. Glasses T1 подключается к источнику при помощи кабеля, время автономной работы устройства — 30 минут.

Lenovo

Swiss Rig Bresson MK 093

Многофункциональный аксессуар для iPhone, который способен превратить смартфон в полноценный камкордер для создателей видео-контента. Bresson MK 093 крепится к корпусу телефона при помощи магнита и содержит в себе портативную батарею, маленький конденсаторный микрофон, студийные разъемы для наушников и программируемые кнопки, включая джойстик для плавной настройки увеличения.

Swiss Rig

ASUS Zenbook 17 OLED Fold

ASUS привезла на IFA 2022 свой первый ноутбук с гибким экраном — Zenbook 17 OLED Fold. Гибридное устройство совмещает функции стандартного ноутбука (Bluetooth-клавиатура идет в комплекте) и 17-дюймового планшета. Процессор Intel Core i7-1250U немного проигрывает аналогам в плане производительности, но он все равно обеспечивает достаточно мощности для интернет-серфинга и повседневных задач. Будучи представителем первого поколения линейки, Zenbook 17 OLED Fold далеко не идеален — но концепция имеет большой задел для развития.

ASUS

XGIMI Magic Lamp

Производитель проекторов XGIMI показал Magic Lamp — потолочный светильник со встроенным проектором на 100 дюймов. Продукт не новый, так как фирма выпустила предыдущее поколение Magic Lamp на японском рынке еще в 2018 году, но вскоре он поступит в продажу на территории США и Европы.

XGIMI

Enabot Air

Компактный дрон для удаленного мониторинга дома и домашних питомцев, который имеет Full HD-камеру и модуль дистанционного управления. Он также поддерживает двустороннюю связь и умеет развлекать скучающих животных встроенной лазерной указкой — или хозяин может просто взять дрон под контроль и поиграть со своим котиком или собакой лично, пускай и вдали от дома.

Enabot

Goui Loch

Фляга для питья и портативный аккумулятор в одном флаконе. В днище 420-миллилитровой бутылки встроено беспроводное зарядное устройство для телефонов емкостью 6000 мАч. Гаджет весит немного тяжелее стандартной фляги, но, пожалуй, его функционал того стоит. Хотя практичность затеи еще только предстоит выяснить.