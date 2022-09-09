Главная функция iPhone 14 оказалась недоступна в России

Новая функция спутниковой связи на iPhone 14 будет недоступна в России. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Как сообщил журналистам ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, опция экстренной связи через спутники не будет работать в России на смартфонах Apple. По словам специалиста, новая технология в ближайшее время появится только в США и Канаде. Согласно сообщению Apple, функция спутниковой связи окажется доступной для пользователей этих стран в ноябре.

«В России она в ближайшие годы не включится, поскольку для этого Apple должна получить разрешение государств в лице, например, Минцифры», — рассказал о главной возможности смартфонов Apple Муртазин.

Аналитик также отметил, что в условиях того, что американская компания ушла с российского рынка, ждать скоро внедрения данной опции в России не стоит.

Также Эльдар Муртазин подчеркнул, что подобная опция ранее была запущена Huawei — вероятно, она тоже не будет работать у пользователей из России.

«Внедрение подобных функций производителями смартфонов обусловлено тем, что компании исчерпали себя технологически и им просто нечего представлять», — заключил автор.