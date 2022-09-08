Десятки тысяч человек смотрели фейковую трансляцию Apple

Вечером 7 сентября, параллельно с презентацией новых iPhone, на YouTube велись еще несколько фейковых трансляций от имени Apple, которые смотрели десятки тысяч людей. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: Apple Apple

По данным издания, в рамках фейковых трансляций были показаны записи старых интервью Тима Кука. В одной из них – «Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022» – поверх записи были добавлены логотипы Bitcoin и Etherium, а описание изобиловало ссылками на сомнительные сайты, посвященные криптовалютам. В пике трансляцию одновременно смотрели 70 тыс. человек.

В The Verge считают, что за этими трансляциями стоят мошенники, заманивающие людей в криптоаферы.