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13 часов назад

Российские физики выяснили механизм образования алмазов в мантии Земли

Газета.Ru

Ученые выяснили, как в мантии образуются расплавы, служащие средой для роста алмазов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Российские физики выяснили механизм образования алмазов в мантии Земли
Фото: Газета.руГазета.ру

Для образования алмаза из углерода необходимо очень высокое давление. В природных условиях это происходит на глубинах около 150-200 километров, где давление достигает 5-7 гигапаскалей. Чтобы кристалл сформировался при таком давлении, необходим катализатор в виде расплава. Искусственные алмазы изготавливают, помещая углерод в расплавы металлов: железа, никеля, кобальта или марганца. Поэтому считалось, что в природе образованию этих минералов способствуют те же металлы. Однако согласно геологическим данным, большинство найденных алмазов содержат не эти металлы, а совсем другие включения, в том числе алюмосиликатов, карбонатов и хлоридов.

Антон Шацкий из ГЕОХИ РАН и его коллеги провели эксперименты при давлении около 6 гигапаскалей и выяснили детали этого процесса. «Мы пришли к заключению, что кристаллизация большинства природных алмазов происходила из расплавов, материалом которых являлись континентальные осадки, карбонаты и соли морской воды, попавшие на мантийные глубины в результате субдукции океанических плит», — говорит он. Осадки и расплавы, образующиеся в результате их разогрева и плавления, в различной степени обогащены морской солью (хлоридами). В этой работе, отметил Шацкий, ученые экспериментально показали, что соляные расплавы являются низкотемпературными прекурсорами или производными карбонатитовых расплавов. Согласно проведенным экспериментам, соляные расплавы могли образовываться в процессе восстановления хлорсодержащих карбонатных расплавов металлическим железом. В результате из карбоната высвобождался свободный углерод и кристаллизовался алмаз.

Ранее биологи раскрыли тайну выживания тихоходок в высушенном состоянии.

Наука и техника,Минобрнауки России,
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