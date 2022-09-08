Озвучена стоимость iPhone 14 по параллельному импорту

Ввезенный в Россию с помощью параллельного импорта новый iPhone 14 будет стоить от 85 до 135 тыс. рублей в зависимости от модели. Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал главный редактор портала Mobile Review Эльдар Муртазин.

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Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max - на презентации 7 сентября. Модель Plus получила дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а iPhone 14 - 6,1 дюйма. Обе новинки оснащены процессором A15 и 12-мегапиксельной основной камерой. Версии iPhone 14 Pro и Pro Max отличаются новым процессором A16. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в Россию новинки планируют ввозить по параллельному импорту.

По словам Эльдара Муртазина, продажи трех новых iPhone в Европе стартуют 16 сентября. В России на сером рынке они могут появиться уже на следующий день, а по параллельному импорту будут ввезены в начале октября.

«Цены будут на 35-40% выше, чем розничные цены в Европе. Например, iPhone 14, который в Европе стоит 1 000 евро, будет у нас стоить минимум 85-90 тысяч рублей, а то и больше. Если мы говорим про iPhone 14 Pro — это минимум 125 тысяч, iPhone 14 Pro Max — 135 тысяч», - прогнозирует эксперт.

Он назвал такие цены на новинки Apple «запредельными», особенно с учетом того, что компания ограничила работу Apple Pay, а также покупку платных приложений.