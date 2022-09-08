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23 минуты назад

Чем новый iPhone 14 отличается от iPhone 13: разбираемся в характеристиках

Мария Иванова

Вчера компания Apple наконец официально представила линейку смартфонов iPhone 14. На первый взгляд он вообще не отличается от предыдущей модели, но так ли это на самом деле? Портал iphones.ru разобрался в различиях между iPhone 13 и 14 — приводим главное из текста.

Чем новый iPhone 14 отличается от iPhone 13: разбираемся в характеристиках
Фото: AppleApple

Характеристики корпуса

Видео дня

Внешне iPhone 14 практически не отличается от предшественника, если не считать несущественную разницу в размерах корпуса. Габариты новинки составляют 146,7 х 71,5 х 7,8 мм, тогда как параметры iPhone 13 — 146,7 х 71,5 х 7,65 мм. Вес тоже различается буквально на пару граммов: 172 г против 174 г. Оба телефона имеют защитный слой Ceramic Shield на фронтальной панели и влагозащиту IP68, которая допускает погружение смартфона под воду на глубину до шести метров на 30 минут.

Технические характеристики

Как и полагали эксперты, iPhone 14 работает на базе прошлогоднего процессора A15 Bionic — он также используется и на iPhone 13. Обе модели имеют 4 ГБ оперативной памяти и одинаковые вариации накопителей: 128, 256 и 512 ГБ. Из-за того, что количество ядер процессора не изменилось, гипотетический прирост производительности (якобы за счет новой компоновки железа) вряд ли будет значительным.

Модуль камер

Что касается камер, то отличий между новинкой и прошлой моделью тоже немного. И там, и там модуль камер состоит из двух 12-мегапиксельныъ объективов, которые имеют двукратный зум и оптическую стабилизацию изображения Sensor-shift, а также системы Deep Fusion и Smart HDR 4. iPhone 14 дополнительно оснащен функцией Photonic Engine, которая очищает артефакты при плохом освещении, и Action mode для стабилизации картинки во время видеосъемки с рук. Максимальное качество записи видео — 4К на скорости 60 fps. Таким образом, камеры iPhone 13 и 14 имеют примерно равные показатели: разницу получится заметить разве что в результате пристального анализа фотографий.

Дополнительные функции

  • iPhone 14 с ноября будет поддерживать спутниковую связь для экстренных вызовов — но, скорее всего, только на территории США.
  • iPhone 14 получит систему автоматического обнаружения аварий, которая сообщит доверенным контактам, если владелец телефона попадет в ДТП.
  • Автономность новинки стала чуть лучше: iPhone 14 на час дольше работает в режиме воспроизведения видео и на пять часов — во время прослушивания музыки.
  • Все модели iPhone 14 получат новый модуль Bluetooth 5.3 — iPhone 13 использует Bluetooth 5.0.
  • Повышенная точность работы всех датчиков, от гироскопа до акселерометра.
  • iPhone 14 для американского рынка лишен слота SIM-карты — на них можно поставить только две eSIM.
Наука и техника,Apple,
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