Найдены гигантские сооружения древних людей для охоты на животных

Археологи обнаружили множество гигантских «воздушных змеев» эпохи неолита. Статья об этом опубликована в The Holocene.

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«Воздушные змеи пустыни» — это располагаемые на равнинах огромные сооружения из низких стен. В общем случае при взгляде сверху они имеют форму коридора, ведущего в широкой части («голове»). В основном их находят на Ближнем Востоке, в Сирии, Израиле и Иордании.

Майкл Фрэдли из Оксфордского университета обнаружили множество таких сооружений в пустыне Нефуд (юг Ирака и север Саудовской Аравии) с помощью анализа спутниковых снимков. Они заключили, что «змеи» отличались тщательной и продуманной планировкой, в отличие от многих других сооружений каменного века. «Головы» некоторых «змеев» имели в ширину более ста метров, а направляющие коридоры, по которым газели и другая дичь могли бы следовать к «головам», тянутся почти по прямой линии более четырех километров, часто по очень разнообразному рельефу.

Всего в пустыне по снимкам нашли около 350 «змеев». При этом сами строители стен жили в домах из биоразлагаемых материалов, и потому их следы обнаружить гораздо тяжелее. Датировка конкретно этих находок не проводилась, но предыдущие аналогичные сооружения были возведены 9000-4000 лет назад. В тот период ныне пустынный регион был саванной.

Специалисты считают, что помимо охоты ради пропитания, сооружения могли служить и другим целям. Например, с их помощью могли ловить животных ради одомашнивания, а в отдельных случаях стены служили загоном для скота.