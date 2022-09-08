На сегодняшний день рынок сформирован как параллельным импортом, так и "серым" импортом. Параллельный импорт - это официальные поставки, там уплачиваются налоги и прочее... "Серый" импорт - это контрабанда, чемоданные поставки, при которых НДС в 20% никто не платит, за счет этого цены ниже.
"Серые" поставки начнутся буквально на следующий день после начала продаж новых iPhone в Европе - в России смартфоны будут 17-го сентября. В первые несколько дней новые iPhone будут продавать за полторы-две цены, есть небольшая группа желающих купить их за такую сумму.
Через неделю после этого, думаю, Avito будет перенасыщен предложениями о продаже iPhone 14, только цена будет уже более-менее адекватная. Фактически это будет европейская цена с поправкой на курс плюс десять процентов.
Следующий момент - это начало октября, параллельный импорт. Розничные сети - "М.Видео"
, "Эльдорадо", "Мегафон"
, МТС
, "Связной" - начнут привозить iPhone 14 в Россию. Там цены будут значительно выше за счет НДС, за счет того, что они обеспечивают гарантию. Apple не обеспечивает в России гарантию на новые устройства.
И если iPhone 14 в Европе стоит 1 тыс. евро, то в России по сегодняшнему курсу лоб в лоб это было бы 65 тыс. рублей. Но в реальности базовая версия iPhone 14 будет стоить от 85 тыс. - 90 тыс. рублей, что запредельно много. А iPhone 14 Pro - это 125 тыс. рублей, iPhone 14 Pro Max - это примерно 135 тыс. рублей. То есть цены очень высокие. Исходя из этого, модели Pro никогда не пользовались большой популярностью.
На сегодняшний день из-за ограничений Apple в России нельзя оплатить платные сервисы, приложения, не работает Apple Pay. Популярность iPhone в новых продажах резко упала. Люди боятся, что заблокируют еще что-то, нет банковских приложений, ну и спрос минимальный за последние 10 лет. Исходя из этого, можно говорить, что в России спрос на новые iPhone будет низким. Но и в Европе он будет низким, потому что люди считают деньги. Кризис: они не понимают, как будут жить.
В России, да и вообще в мире сейчас не время для iPhone, потому что это статусный, люксовый продукт, который стоит дороже конкурентов на 30 - 40 процентов минимум. А если сравнивать с продукцией китайских компаний, то на все 40 - 60 процентов. А iPhone 14 - это фактически перелицованный iPhone 13. Впервые в истории в нем не обновили процессор, количество изменений минимально, при этом цена выросла.