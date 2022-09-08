В МТС назвали самый популярный у россиян iPhone

В МТС выяснили, что у россиян больше всего айфонов одиннадцатого поколения - пользователи iPhone 11 чаще всего подключаются к сети оператора. Об этом сообщает Mobile-Review.com.

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На втором месте по популярности оказался iPhone XR, на третьем - iPhone 7. В топ-5 также вошли iPhone 12 и iPhone X.

Издание отмечает, что меньше всего к сети подключается моделей Pro - они стоят слишком дорого.

На презентации 7 сентября Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

У модели Plus - дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а у iPhone 14 - 6,1 дюйма. Обе новинки получили процессор A15 от iPhone 13 Pro и 12-мегапиксельную основную камеру.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в Россию iPhone 14 планируют ввозить по параллельному импорту.