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37 минут назад

В МТС назвали самый популярный у россиян iPhone

Мария Иванова

В МТС выяснили, что у россиян больше всего айфонов одиннадцатого поколения - пользователи iPhone 11 чаще всего подключаются к сети оператора. Об этом сообщает Mobile-Review.com.

В МТС назвали самый популярный у россиян iPhone
Фото: ReutersReuters

На втором месте по популярности оказался iPhone XR, на третьем - iPhone 7. В топ-5 также вошли iPhone 12 и iPhone X.

Издание отмечает, что меньше всего к сети подключается моделей Pro - они стоят слишком дорого.

На презентации 7 сентября Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

У модели Plus - дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а у iPhone 14 - 6,1 дюйма. Обе новинки получили процессор A15 от iPhone 13 Pro и 12-мегапиксельную основную камеру.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в Россию iPhone 14 планируют ввозить по параллельному импорту.

В онлайн-магазине МТС уже появилась возможность сделать предзаказ новых смартфонов. Минимальная стоимость iPhone 14 составила 84 990 рублей, iPhone 14 Plus - 94 990 рублей.

Наука и техника,Денис Мантуров,Минпромторг,МТС,Apple,
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