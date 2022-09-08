Корейский ядерный реактор держал 100 млн °C в течение 30 секунд

Южнокорейский реактор ядерного синтеза держал температуру в 100 миллионов градусов Цельсия в течение 30 секунд, сообщает New Scientist. Устойчивый, стабильный эксперимент является последней демонстрацией того, что ядерный синтез переходит из разряда “физических проблем в инженерные”.

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Реакция ядерного синтеза длилась 30 секунд при температуре свыше 100 миллионов градусов по Цельсию. Хотя продолжительность и температура сами по себе не являются рекордами, одновременное достижение тепла и стабильности “делает нас на шаг ближе к созданию жизнеспособного термоядерного реактора” - при условии, что используемая техника может быть масштабирована.

Контроль над этой горячей плазмой внутри реактора жизненно важен. Если она соприкасается со стенками реактора, то быстро охлаждается, подавляя реакцию и нанося значительный ущерб камере, в которой она находится. Исследователи обычно используют различные формы магнитных полей для сдерживания плазмы. Южнокорейская команда использовала модифицированный метод ITB в токамаке KSTAR, добившись гораздо более низкой плотности плазмы. Их подход повышает температуру в ядре плазмы и понижает ее на краю, что скорее всего продлит срок службы компонентов реактора.

Но при этом команда еще не до конца понимает механизмы, задействованные в этом процессе. Реакция была остановлена через 30 секунд из-за ограничений аппаратуры, но в будущем должны быть возможны и более длительные периоды. В настоящее время KSTAR остановлен для модернизации, а углеродные компоненты на стенках реактора заменены на вольфрам, что, по словам авторов работы, улучшит воспроизводимость экспериментов.