Microsoft «заткнула» раздражающих пользователей Xbox

Xbox последнего поколения начали получать обновление, которое добавляет в консоль встроенную функцию шумоподавления. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: Xbox Xbox

Отмечается, что новая опция позволит заглушить в голосовых чатах фоновые звуки, которые издают раздражающие пользователи. Например, тяжелое дыхание, громкий стук по клавиатуре или фоновую музыку. По данным The Verge, в новой функции Xbox используются аудиофильтры Krisp, которые ранее хорошо себя зарекомендовали в сервисе Discord и стримерском приложении Broadcast от Nvidia.

Microsoft начала рассылать обновление 7 сентября. Установить новую прошивку смогут только пользователи Xbox Series S и Series X.