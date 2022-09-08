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1 час назад

Microsoft «заткнула» раздражающих пользователей Xbox

Газета.Ru

Xbox последнего поколения начали получать обновление, которое добавляет в консоль встроенную функцию шумоподавления. Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft «заткнула» раздражающих пользователей Xbox
Фото: XboxXbox

Отмечается, что новая опция позволит заглушить в голосовых чатах фоновые звуки, которые издают раздражающие пользователи. Например, тяжелое дыхание, громкий стук по клавиатуре или фоновую музыку. По данным The Verge, в новой функции Xbox используются аудиофильтры Krisp, которые ранее хорошо себя зарекомендовали в сервисе Discord и стримерском приложении Broadcast от Nvidia.

Microsoft начала рассылать обновление 7 сентября. Установить новую прошивку смогут только пользователи Xbox Series S и Series X.

Ранее «Газета.Ru» писала, что пользователи Xbox Series S могут экономить на электроэнергии около 4 000 рублей в год, используя функцию энергосбережения в консоли.

Наука и техника,Microsoft,
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