Напомним, компания Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном - 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфоны доступны в пяти цветах. Продажи начнутся 16 сентября, а модели Plus — с 7 октября. Стоимость iPhone 14 составит от $799, а 14 Plus — от $899.