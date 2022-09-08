Новый iPhone 14 планируется ввозить в Россию по параллельному импорту, чтобы у россиян была возможность купить новинку. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.
Продукция Apple включена в список механизма параллельного импорта, который планируется продлить до конца 2023 года. По словам Мантурова, новая модель смартфона будет разрешена к ввозу в страну.
«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он.
Напомним, компания Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном - 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфоны доступны в пяти цветах. Продажи начнутся 16 сентября, а модели Plus — с 7 октября. Стоимость iPhone 14 составит от $799, а 14 Plus — от $899.