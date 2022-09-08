Покупателям iPhone 14 в РФ дали совет из-за нововведения Apple

«Я не думаю, что в Россию будут завозить много американских айфонов, потому что это обходится дороже в текущих условиях — полеты в Америку проблематичны. И даже если будут привозить, то там будут поддерживаться eSIM. eSIM можно активировать у всех российских операторов, проблем с этим нет, вы просто получаете эту услугу в офисе или через приложение и активируете eSIM на устройстве», — поделился Побыванец.