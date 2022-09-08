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13 минут назад

NASA нашла способ сделать будущие космические компьютеры в 100 раз мощнее

Ferra.ru

Космическая отрасль является своеобразной витриной современной науки. На фоне этого удивительно, насколько слабые компьютеры используются в ней.

NASA нашла способ сделать космические компьютеры в 100 раз мощнее
Фото: ferra.ruferra.ru

Но, как стало известно, NASA стало на шаг ближе к тому, чтобы изменить ситуацию. Американское космическое агентство выбрало новую процессорную архитектуру, которая ляжет в основу процессоров для компьютеров будущих космических миссий.

Сообщается, что выбор был сделан в пользу архитектуры RISC-V, а также компании SiFive, занимающейся созданием чипов на её основе.

По словам компании, новый высокопроизводительный процессор для космических полётов будет использовать восьмиядерное векторное ядро SiFive Intelligence X280 RISC-V и четыре дополнительных ядра SiFive RISC-V. Это позволит достичь 100-кратного увеличения производительности в сравнении с актуальными решениями, используемыми NASA.

Отметим, что на данный момент нет точных сведений, как скоро американское космическое агентство перейдёт на использование новой архитектуры.

Роскосмос,NASA,
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