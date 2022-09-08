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2 часа назад

Глава Google показался перед камерами с неанонсированным гаджетом

Газета.Ru

Глава Google Сундар Пичаи дал интервью на Code Conference 2022, в рамках которого показался перед камерами с неанонсированными смарт-часами Pixel Watch на запястье. Об этом сообщает издание 9To5Google.

Глава Google показался с неанонсированным гаджетом
Фото: газета.ruгазета.ru

Отмечается, что Пичаи, который обычно не появляется на публике с часами, в этот раз предстал перед зрителями с Pixel Watch золотистого цвета. Благодаря этому удалось выяснить, что в режиме типа Always-on-Display на экране часов постоянно будет отображаться не только время, но и несколько виджетов.

Журналисты 9To5Google также отметили, что Pixel Watch кажутся довольно толстыми – они сильно выступают над телом, если смотреть сбоку.

В рамках интервью Пичаи рассказал, что компания Google работает над оптимизацией своих проектов. В качестве успешного примера такой оптимизации генеральный директор IT-корпорации привел слияние сервисов YouTube Music и Google Music.

Наука и техника,Google,
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