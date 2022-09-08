Глава Google показался с неанонсированным гаджетом

Глава Google Сундар Пичаи дал интервью на Code Conference 2022, в рамках которого показался перед камерами с неанонсированными смарт-часами Pixel Watch на запястье. Об этом сообщает издание 9To5Google.

Отмечается, что Пичаи, который обычно не появляется на публике с часами, в этот раз предстал перед зрителями с Pixel Watch золотистого цвета. Благодаря этому удалось выяснить, что в режиме типа Always-on-Display на экране часов постоянно будет отображаться не только время, но и несколько виджетов.