7 сентября в Купертино прошла осенняя презентация новой продукции Apple Far Out. Компания представила линейку смартфонов iPhone 14, несколько моделей смарт-часов и новые AirPods.

1/21 iPhone 14 Pro Фото: Apple Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/21 Цены на новые и старые iPhone Фото: Apple 3/21 Цены в США на новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max Фото: Apple 4/21 Особенности нового iPhone 14 Pro Фото: Apple Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/21 iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым Фото: Apple 6/21 Камеры нового iPhone 14 Pro Фото: Apple 7/21 iPhone 14 Pro Фото: Apple Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/21 iPhone 14 Фото: Apple 9/21 iPhone 14 Фото: Apple 10/21 iPhone 14 Фото: Apple Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/21 Особенности новых iPhone 14 Фото: Apple 12/21 Цены на новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus Фото: Apple 13/21 Apple Watch Ultra Фото: Apple Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/21 Apple Watch Series 8 Фото: Apple 15/21 Apple Watch Series 8 Фото: Apple 16/21 Особенности новых Apple Watch Series 8 Фото: Apple Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/21 Apple Watch SE 2 Фото: Apple 18/21 Apple Watch SE 2 Фото: Apple 19/21 Особенности новых Apple Watch SE 2 Фото: Apple Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 20/21 AirPods Pro 2 Фото: Apple 21/21 AirPods Pro 2 Фото: Apple

iPhone 14 стоит от $799 и обладает основной 12 Мп камерой. У фронтальной камеры такое же разрешение. Чипу гаджета добавили одно графическое ядро — теперь их 6. Версия Plus обладает более широкой диагональю и стоит на $100 долларов дороже. У обеих моделей классическая челка айфонов.

А вот версии Pro и Pro Max получили динамическую «челку» — она может расширяться и сужаться. Стоимость моделей — от $999 и $1099.

Самая ожидаемая новинка – старшая модель Apple Watch Ultra с титановым корпусом и увеличенным дисплеем – может стать конкурентом высокопрочных часов Garmin Ltd., которые пользуются популярностью среди спортсменов. Цена — $800.

Более бюджетные Apple Watch Series 8 измеряют температуру тела, работают с GPS, а модель с сотовой связью поддерживает международный роуминг. В продажу часы поступят 16 сентября, стоимость – от $399 до $499.

У «младших» Apple Watch SE увеличили экран и добавили функцию вызова спасателей в экстренном случае. Их минимальная стоимость $249.