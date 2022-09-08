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2 часа назад

Apple показала iPhone 14 с плавающей «челкой» и титановые часы

Газета.Ru

7 сентября в Купертино прошла осенняя презентация новой продукции Apple Far Out. Компания представила линейку смартфонов iPhone 14, несколько моделей смарт-часов и новые AirPods.

1/21 iPhone 14 Pro
Фото: Apple
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2/21 Цены на новые и старые iPhone
Фото: Apple
3/21 Цены в США на новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
Фото: Apple
4/21 Особенности нового iPhone 14 Pro
Фото: Apple
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5/21 iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым
Фото: Apple
6/21 Камеры нового iPhone 14 Pro
Фото: Apple
7/21 iPhone 14 Pro
Фото: Apple
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8/21 iPhone 14
Фото: Apple
9/21 iPhone 14
Фото: Apple
10/21 iPhone 14
Фото: Apple
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11/21 Особенности новых iPhone 14
Фото: Apple
12/21 Цены на новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Фото: Apple
13/21 Apple Watch Ultra
Фото: Apple
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14/21 Apple Watch Series 8
Фото: Apple
15/21 Apple Watch Series 8
Фото: Apple
16/21 Особенности новых Apple Watch Series 8
Фото: Apple
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17/21 Apple Watch SE 2
Фото: Apple
18/21 Apple Watch SE 2
Фото: Apple
19/21 Особенности новых Apple Watch SE 2
Фото: Apple
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20/21 AirPods Pro 2
Фото: Apple
21/21 AirPods Pro 2
Фото: Apple

iPhone 14 стоит от $799 и обладает основной 12 Мп камерой. У фронтальной камеры такое же разрешение. Чипу гаджета добавили одно графическое ядро — теперь их 6. Версия Plus обладает более широкой диагональю и стоит на $100 долларов дороже. У обеих моделей классическая челка айфонов.

А вот версии Pro и Pro Max получили динамическую «челку» — она может расширяться и сужаться. Стоимость моделей — от $999 и $1099.

Самая ожидаемая новинка – старшая модель Apple Watch Ultra с титановым корпусом и увеличенным дисплеем – может стать конкурентом высокопрочных часов Garmin Ltd., которые пользуются популярностью среди спортсменов. Цена — $800.

Более бюджетные Apple Watch Series 8 измеряют температуру тела, работают с GPS, а модель с сотовой связью поддерживает международный роуминг. В продажу часы поступят 16 сентября, стоимость – от $399 до $499.

У «младших» Apple Watch SE увеличили экран и добавили функцию вызова спасателей в экстренном случае. Их минимальная стоимость $249.

У новых наушников Apple появилась возможность регулировать громкость при помощи сенсора. Их стоимость составит $250.

Наука и техника,Фото,Apple,
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