США запретили Intel строить заводы по производству чипов в КНР

По информации издания PC Gamer, власти США выдвинули запрет компании Intel на строительство заводов по производству чипов в Китае аж на десять лет.

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Также ограничение коснётся компании Micron и других фирм, которые получают поддержку от государства. Если условие нарушится, а завод всё же построят, то никаких субсидий выплачиваться не будет. Примечательно, что Intel и Micron планируют увеличить свои операции в США и, вероятно, прислушаются к властям, чтобы не остаться без поддержки.

NVIDIA и AMD эти ограничения напрямую не коснутся, поскольку они полагаются на третьи стороны в вопросе производства продукции. Представители фирм, а также представители Intel ситуацию никак не комментируют.