В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
2 часа назад

США на 10 лет запретила Intel строить заводы по производству чипов в Китае

Чемпионат.com

По информации издания PC Gamer, власти США выдвинули запрет компании Intel на строительство заводов по производству чипов в Китае аж на десять лет.

США запретили Intel строить заводы по производству чипов в КНР
Фото: UnsplashUnsplash

Также ограничение коснётся компании Micron и других фирм, которые получают поддержку от государства. Если условие нарушится, а завод всё же построят, то никаких субсидий выплачиваться не будет. Примечательно, что Intel и Micron планируют увеличить свои операции в США и, вероятно, прислушаются к властям, чтобы не остаться без поддержки.

NVIDIA и AMD эти ограничения напрямую не коснутся, поскольку они полагаются на третьи стороны в вопросе производства продукции. Представители фирм, а также представители Intel ситуацию никак не комментируют.

Ранее стало известно про ещё один запрет властей США. Он направлен не только против Китая, но и против России. В эти страны перестанут поставлять некоторые видеокарты.

Наука и техника,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители